Размещение постов

Всем доброго времени суток. Нужно размещать посты в блогах в виде комментариев, форумах (можете создавать темы или писать коммент в имеющихся темах) с ссылкой на магазин. Магазин женской одежды и белья соответственно пишем на форумах и блогах женской тематики. Принодлежности к регионам не имеет значения пусть то будет Украиновский блог-форум, Российкий, Казахтанский Всего нужно около 400 форумов пройти оплата 10р пост не удаленный модератором. Короткие рекламные тексты прикрепила. Пишите когда приступите, сколько времени займет? Отчет в икселе.