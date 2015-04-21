Продвижение сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок264 просмотра

Здравствуйте, фрилансеры

Нужно качественное продвижение в сети SEO, SMM, SMO

Продвигать будем этот сайт: http://goo.gl/0QnJGc

Что бы мы смогли сотрудничать вам необходимо иметь портфолио в данном направлении

На данном этапе связь через сайт

Оплата через Я-деньги

Жду предложений, заранее спасибо!

10 лет назад
Igor_Alex33
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров