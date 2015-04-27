Раскрутить группу мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок167 просмотров

Есть группа вк

требуется пригласить людей (не ботов)

Москва

24-30

Мировоззрение: Православие

предлагайте ваши сроки/стоимость

и прогноз по числу людей/скорости роста

10 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров