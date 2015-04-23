Разработать рекламный пост для паблика ВК

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Разработать рекламный пост для паблика ВК

Возможно купим готовый если есть

Понимаем в этом деле - так что сразу будет понятно - хороший это рекламный пост или нет!

пишите свои скайпы и предложения!

https://vk.com/inspectorfeed - наш паблик

10 лет назад
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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