Ведение групп в контакте ,твиттер,фейсбук

Ведение групп

ежедневное размещение новостей в контакте с копированием в остальное-частично новости даю я частично сами,с чисткой спама и набиранием контактов

Внесение новостей и фотографий на сайт через админку (доступ предоставлю)

igrushki-club.ru/

Поддержание ссылочной базы (регистрация на досках)

Регистрация клубов на всех возможных интернет картах

И все это за 10000 рублей в месяц )