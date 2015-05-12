stormbehind

Дэнис stormbehind

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Постинг в сообществах вконтакте
Работа была проведена качественно и оперативно. Работой с Денисом доволен, буду обращаться еще.
Заказчик -- супер! Всегда на связи, своевременно оплачивает, четко ставит задачу.
Ответный отзыв
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
10 лет назад
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Хороший, ответственный исполнитель. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
Адекватный человек, четко ставит задачу и своевременно оплачивает выполненную работу. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв