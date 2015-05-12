stormbehind

Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
Работа была проведена качественно и оперативно. Работой с Денисом доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Заказчик -- супер! Всегда на связи, своевременно оплачивает, четко ставит задачу.
$23
10 баллов
10 лет назад
Хороший, ответственный исполнитель. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Адекватный человек, четко ставит задачу и своевременно оплачивает выполненную работу. Сотрудничеством доволен.