Размещение объявлений о собаке на немецких форумах и сайтах

Здравствуйте. Нужно разместить готовый текст объявления о том, что собака ищет дом, на немецких посещаемых форумах, досках объявлений.

Я вообще не знаю немецкого, текст мне перевели. А найти места для размещения не могу.

Поэтому нужна помощь.

Жду от вас предложения с указанием стоимости.

Спасибо!

Текст на немецком и английском и фото собаки во вложении