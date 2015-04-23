Размещение объявлений о собаке на немецких форумах и сайтах

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки161 просмотр

Здравствуйте. Нужно разместить готовый текст объявления о том, что собака ищет дом, на немецких посещаемых форумах, досках объявлений.

Я вообще не знаю немецкого, текст мне перевели. А найти места для размещения не могу.

Поэтому нужна помощь.

Жду от вас предложения с указанием стоимости.

Спасибо!

Текст на немецком и английском и фото собаки во вложении

10 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров