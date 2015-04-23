Реклама магазина одежды и белья в соц сетях

Нужен смм-щик с опытом работы, желательно с опытом работы с ТРЦ, но не принципиально. Подробная информация при персональном общении. Указывайте, что Вы можете делать и Ваши общие расценки. И будем общаться далее.
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Всем привет. Нужна реклама в Одноклассниках. РАзмещение постов и другие комплексные работы. Предлогайте цены, сроки и какие именно работы будут производится. Не забудте указать контакты для связи.
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