Требуется развить группу вк до 20 000 человек

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок137 просмотров

Интересна цена и качество развития группы, сколько будет собачек, а сколько будет реальных пользователей заинтересованных в товаре. Товар автозапчасти. Доставка по России.

10 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров