Интересна цена и качество развития группы, сколько будет собачек, а сколько будет реальных пользователей заинтересованных в товаре. Товар автозапчасти. Доставка по России.
Привлечение подписчиков в группу ВКонтакте
Нужно привлечь в группу вконтакте 1000 человек до 31 мая 2015 года. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп.
Привлечение должно происходить постепенно, не сразу 100 чел в день, а в течение недели — по 30 чел в день, но не более 40 за день.
Жду Ваших предложений.
готов заплатить 1000 р за работу.
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