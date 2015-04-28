Продвинуть группу в ВК, ОД и ФС на тематику "стройматериалы"

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок145 просмотров

Я обладаю бизнесом по продаже стройматериалов в городе N ,необходимо пополнить групыу целевыми посетителями из данного города.

Так же рассматриваю кандидатов на ведение группы (модераторы)

Предлагайте свои цены и сроки, выберу лучших

10 лет назад
Antuan777
Антон 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров