Всем привет нужно оставлять комменты в группах в одноклассниках. Всего около 500 комментов для ночала. То есть заходите в ОК со своего профиля, нажимаете группы и заходите во все живые группы женской тематики и в ...
Продвинуть группу в ВК, ОД и ФС на тематику "стройматериалы"
Я обладаю бизнесом по продаже стройматериалов в городе N ,необходимо пополнить групыу целевыми посетителями из данного города.
Так же рассматриваю кандидатов на ведение группы (модераторы)
Предлагайте свои цены и сроки, выберу лучших
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