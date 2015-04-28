Комменты в одноклассниках

Всем привет нужно оставлять комменты в группах в одноклассниках. Всего около 500 комментов для ночала. То есть заходите в ОК со своего профиля, нажимаете группы и заходите во все живые группы женской тематики и в первые 4 поста оставляете коммент. Сегодня нужно оставить 100 комментов. Завтра 100 комментов и так 5 дней. Текст один и тот же. Все предоставим. ЗАймет работа максимум 20минут на 100 комментов. Кто готов приступить прямо сейчас? Оставляйте скайп для связи или другие контакты. Опплата 1 – 1.5р не больше так как много времени не занимает. Хорошо подойдет для новичков.