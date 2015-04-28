Набрать участников в группу.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок181 просмотр

Добрый день!

Есть группа в одноклассниках, в нее нужно набрать пару сотен участников для начала.

Аудитория должны быть подходящая - женская. Можно в тематических группах поискать.

1 вступивший участник\1 р. Соответственно, 100 участников - 100 р.

Без накруток, чтобы группу не забанили!

10 лет назад
LISICHKA777
Кристина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров