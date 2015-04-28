Набрать участников в группу.

Добрый день!

Есть группа в одноклассниках, в нее нужно набрать пару сотен участников для начала.

Аудитория должны быть подходящая - женская. Можно в тематических группах поискать.

1 вступивший участник\1 р. Соответственно, 100 участников - 100 р.

Без накруток, чтобы группу не забанили!