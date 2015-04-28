Скрытый постинг на форумах

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Закрыт5 заявок312 просмотров

Нужно писать комментарии на крупных форумах с определенными ссылками, которые я предоставлю. Тексты должны быть осмысленными, дополнять тему. Сам комментарий не должен выглядеть как спам. Прошу к заявке предоставить несколько примеров ваших постов.

Цена за 1 пост с активной ссылкой - 1$

10 лет назад
axeniya1
Оксана 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров