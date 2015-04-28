Привлечение людей в группу ВК

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок291 просмотр

В группу нужны люди, в основном, живые.

Пока хватит 2000 человек.

С гарантией работы ( чтобы не забанили )

Оплата по факту. Если все понравится, будем работать дальше в течении длительного времени по этой группе.

10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров