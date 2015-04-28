Создать и заполнять группу в вк и ФБ, тематика электроника.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок179 просмотров

Нужно создать и заполнять материалом группу, группа должна продавать товар или перенаправлять людей на сайт.

10 лет назад
dimytrybabko
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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