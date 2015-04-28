Увеличить число подписчиков в группе ВК.

Интересуют только белые методы, оферы, боты и прочий мусор - не предлагать.

Оплата по факту(Сбербанк или qiwi). Если все будет идеально,то будет ещё много заказов по 5000–10000 вступивших.

Интересует постоянное сотрудничество.

Готов платить 1000 руб. за 1000 живых, вступивших без критериев. Дороже не интересует!