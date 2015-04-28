Нужно писать комментарии на крупных форумах с определенными ссылками, которые я предоставлю. Тексты должны быть осмысленными, дополнять тему. Сам комментарий не должен выглядеть как спам. Прошу к заявке предоставить несколько примеров ваших постов. ...
Увеличить число подписчиков в группе ВК.
Интересуют только белые методы, оферы, боты и прочий мусор - не предлагать.
Оплата по факту(Сбербанк или qiwi). Если все будет идеально,то будет ещё много заказов по 5000–10000 вступивших.
Интересует постоянное сотрудничество.
Готов платить 1000 руб. за 1000 живых, вступивших без критериев. Дороже не интересует!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
В группу нужны люди, в основном, живые. Пока хватит 2000 человек. С гарантией работы ( чтобы не забанили ) Оплата по факту. Если все понравится, будем работать дальше в течении длительного ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует: 1. Написание релиза (или нескольких) на продукт и рассылка по базе журналистов, базу нужно создать. 2. Размещение на тематических блогах и форумах с высокой посещаемостью. 3. За комментарии на сайтах форумах ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день! Есть группа в одноклассниках, в нее нужно набрать пару сотен участников для начала. Аудитория должны быть подходящая - женская. Можно в тематических группах поискать. 1 вступивший участник\1 р. Соответственно, ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Я обладаю бизнесом по продаже стройматериалов в городе N ,необходимо пополнить групыу целевыми посетителями из данного города. Так же рассматриваю кандидатов на ведение группы (модераторы) Предлагайте свои цены ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет нужно оставлять комменты в группах в одноклассниках. Всего около 500 комментов для ночала. То есть заходите в ОК со своего профиля, нажимаете группы и заходите во все живые группы женской тематики и в ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Продвижение группы вконкте Необходимо увеличить поток клиентов по гео http://vk.com/cupcake76 Требуется специалист в SMM с опытом работы и кейсамиСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно привлечь в группу вконтакте 1000 человек до 31 мая 2015 года. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп. ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересна цена и качество развития группы, сколько будет собачек, а сколько будет реальных пользователей заинтересованных в товаре. Товар автозапчасти. Доставка по России.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо размещение бесплатных гостевых постов о покупке песен у авторов в группах Вконтакте. Текст объявления будет предоставлен. Из ссылок на другие ресурсы будет только почта. Подбор музыкальных сообществ – за исполнителем ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад