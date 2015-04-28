Увеличить число подписчиков в группе ВК.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок173 просмотра

Интересуют только белые методы, оферы, боты и прочий мусор - не предлагать.

Оплата по факту(Сбербанк или qiwi). Если все будет идеально,то будет ещё много заказов по 5000–10000 вступивших.

Интересует постоянное сотрудничество.

Готов платить 1000 руб. за 1000 живых, вступивших без критериев. Дороже не интересует!

10 лет назад
Steamtrade
Василий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров