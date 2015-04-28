Комменты в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок243 просмотра

Всем привет нужно размещать комменты в ВК. Кто готов отписывайте. Нужно оставлять комментари. Кто готов приступить прямо сейчас оставляйте контакты для связи. Приступим сразу же. И пишите стоимость одного комментария. Жду Вас.

10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров