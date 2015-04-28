Нужно писать комментарии на крупных форумах с определенными ссылками, которые я предоставлю. Тексты должны быть осмысленными, дополнять тему. Сам комментарий не должен выглядеть как спам. Прошу к заявке предоставить несколько примеров ваших постов. ...
Привлечение подписчиков вк
в группу вк привлечь живых / реальных подписчиков, 300 шт. критерии город+пол, тематика детская. в течении 5 дней. сумма 200 р, оплачиваю, проверяю/тестю, идем дальше на большие количества.
Заявки фрилансеров
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