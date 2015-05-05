Нужна раскрутка группы Вконтакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен3 заявки185 просмотров

Требуется раскрутка группы вконтакте, а именно 1000 участников в группу для интернет магазина, для массовки.

Нужна максимально быстрая раскрутка, без "собачек" и списывания.

Выберу понравившегося Веб Лансера, если порадует, буду работать с ним в будущем на постоянной основе(буду всегда обращаться к нему).

10 лет назад
smF
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SMMmsk
30 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов
10 лет назад
$11
3 дня
Отличный сервис, будем дальше сотрудничать. Доволен работой
Быстро. Без лишних вопросов. Приятно было иметь дело!

Заявки фрилансеров

SMMmsk
30 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов
10 лет назад