В группу нужны люди, в основном, живые. Пока хватит 2000 человек. С гарантией работы ( чтобы не забанили ) Оплата по факту. Если все понравится, будем работать дальше в течении длительного ...
2000 Красноярцев в группу
Добрый день, сейчас в группе около 2 тыс человек, нужно чтобы выступило еще 2000 женщин с Красноярска. Оплата яндекс либо сбер банк. От вас цена и сроки
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