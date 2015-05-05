2000 Красноярцев в группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок178 просмотров

Добрый день, сейчас в группе около 2 тыс человек, нужно чтобы выступило еще 2000 женщин с Красноярска. Оплата яндекс либо сбер банк. От вас цена и сроки

10 лет назад
artkotleta
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров