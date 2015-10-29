Верстка и программирование Landing Page Mramor-luxe.ru

$60
HTML-версткаЗавершен1 заявка88 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тех требования:

1. Верстка без ошибок. Проверяю в сервисах: https://validator.w3.orghttps://jigsaw.w3.org/css-validator/validator. Скорость Pagespeed insight - от 80 для ПК, для мобильных от 60. К слову, я отбирал Вас по критериям указанных сервисов, у Вас все норм. Код чистый.

2. Мобильная адаптация как на сайте cherepi4ka.ru. Для планшетов сайт выглядит стандартным.

3. После того, как сайт будет сделан - перенос ко мне на хостинг, данные дам.

4. Кроссбраузерность Mozilla, Firefox, IE от 8 версии, Safari, Opera, Chrome, Yandex Br. + Safari на iOS

- Psd предоставляем

Особенности:

1. В блоке " Нам доверяют, и вот почему" нужен parallax эффект для

элементов по бокам (камень, блок и колонна). Движение курсора по экрану

должно задействовать их.

2. Блок " Изделия из природного камня". Кругам с картинками изделий

нужно плавное появление из центра экрана. Т.е. при прокручивании, 

попадаем на этот блок, и картинки плавно появляются.

3. Блок " Наш офис и шоу-рум в Москве". Тот же эффект появления, что и

в блоке " Изделия из природного камня". Три фотографии, из центра экрана.

4. В блоке " Скидка 10% на все виды изделий" есть форма захвата (телефон, 

почта, имя). При заполнении того, или иного поля, необходимо

визуальное подтверждение выполненного действия. В данном случае, 

зеленая галочка, если поле заполненно, красный крестик, если

поле не заполнено, а оно обязательно.

ссылка на файл png https://yadi.sk/i/1qZDGpgJjv6L4

Если сработаем быстро, качественно и по деньгам устроит - будем постоянно с Вами работать

+Сделать якорные ссылки для меню. Пример: как на cherepi4ka.ru

8 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vlasov_michael
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
2 дня
Ответственный исполнитель. Работу выполнил как положено. Спасибо.
Полностью доволен работой с Константином. Внимательный, профессионал своего дела. Приятно иметь дело. Реально постоянно на связи. Моментальная оплата. Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Сайт клиники: верстка, функционал, натянуть на wordpress

    Для клиники нужен сайт. 1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп). 2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже) 3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки) 4. поставить на наш хостинг Технологии: html5, ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мелкие правки на Joomla 2.5 + Virtuemart 2.x

    Добрый день. 2 человека "ровняли" мне этот сайт и с обоими сотрудничество продолжалось до оплаты работы, получив оплату, человек отказывался продолжать работу. Ищу человека, который сделает окончательный вариант. Сайт - petedge.com.ua 1. Поломалась\ не доделана корзина (изменяли ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и программирование сайта заказа

    Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в три шага: человек выбирает из каталога заготовку; вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои данные для связи и заказывает. ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть два сайта: http://autolombard16.ru/ (на wordpress) http://autozalog16.ru/ (без CMS) Нужно сделать адаптивную верстку для этих сайтов. Присылайте Ваши цены и сроки.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте.  Необходимо сверстать макет. Требования стандартные: кроссплатформенно, валидно, понятно, адаптивно.  Превьюшка, конечно, ужасная, но это обычный Landing Page. Ни чего особенного в нем нет. По запросу могу выслать в нормальном качестве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить сломавшийся JS слайдер (wowsloder)

    При оптимизации под гугл, переносили или меняли очередность загрузки js файлов на странице и "что-то сломалось". Девелопер тулз показывают ошибку в js скрипте на странице, слайдер не работает, 2 слайда гоняет туда сюда из 5. Может верстку ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и javascript программирование главной страницы

    Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 768px до 2560px. Кроме того нужна мобильная версия рассчитанная на ширину экрана от 320px до 768px, либо сделать верстку адаптивной так же ...

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта на WordPress

    $20

    Здравствуйте, необходимо провести верстку на одностраничном сайте, посвященному отдыху в Трускавце.  Цель данной страницы показать суть сервиса по поселению в Трускавце. Это дополнение к основному сайту fortuna-toor.com , на котором, увы не понятна суть предложения. Текущая тема - Zerif ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад