Верстка и программирование Landing Page Mramor-luxe.ru

Для клиники нужен сайт. 1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп). 2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже) 3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки) 4. поставить на наш хостинг Технологии: html5, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тех требования:
1. Верстка без ошибок. Проверяю в сервисах: https://validator.w3.org, https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator. Скорость Pagespeed insight - от 80 для ПК, для мобильных от 60. К слову, я отбирал Вас по критериям указанных сервисов, у Вас все норм. Код чистый.
2. Мобильная адаптация как на сайте cherepi4ka.ru. Для планшетов сайт выглядит стандартным.
3. После того, как сайт будет сделан - перенос ко мне на хостинг, данные дам.
4. Кроссбраузерность Mozilla, Firefox, IE от 8 версии, Safari, Opera, Chrome, Yandex Br. + Safari на iOS
- Psd предоставляем
Особенности:
1. В блоке " Нам доверяют, и вот почему" нужен parallax эффект для
элементов по бокам (камень, блок и колонна). Движение курсора по экрану
должно задействовать их.
2. Блок " Изделия из природного камня". Кругам с картинками изделий
нужно плавное появление из центра экрана. Т.е. при прокручивании,
попадаем на этот блок, и картинки плавно появляются.
3. Блок " Наш офис и шоу-рум в Москве". Тот же эффект появления, что и
в блоке " Изделия из природного камня". Три фотографии, из центра экрана.
4. В блоке " Скидка 10% на все виды изделий" есть форма захвата (телефон,
почта, имя). При заполнении того, или иного поля, необходимо
визуальное подтверждение выполненного действия. В данном случае,
зеленая галочка, если поле заполненно, красный крестик, если
поле не заполнено, а оно обязательно.
ссылка на файл png https://yadi.sk/i/1qZDGpgJjv6L4
Если сработаем быстро, качественно и по деньгам устроит - будем постоянно с Вами работать
+Сделать якорные ссылки для меню. Пример: как на cherepi4ka.ru
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