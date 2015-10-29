Верстка и программирование Landing Page Mramor-luxe.ru

Тех требования:

1. Верстка без ошибок. Проверяю в сервисах: https://validator.w3.org, https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator. Скорость Pagespeed insight - от 80 для ПК, для мобильных от 60. К слову, я отбирал Вас по критериям указанных сервисов, у Вас все норм. Код чистый.

2. Мобильная адаптация как на сайте cherepi4ka.ru. Для планшетов сайт выглядит стандартным.

3. После того, как сайт будет сделан - перенос ко мне на хостинг, данные дам.

4. Кроссбраузерность Mozilla, Firefox, IE от 8 версии, Safari, Opera, Chrome, Yandex Br. + Safari на iOS

- Psd предоставляем

Особенности:

1. В блоке " Нам доверяют, и вот почему" нужен parallax эффект для

элементов по бокам (камень, блок и колонна). Движение курсора по экрану

должно задействовать их.

2. Блок " Изделия из природного камня". Кругам с картинками изделий

нужно плавное появление из центра экрана. Т.е. при прокручивании,

попадаем на этот блок, и картинки плавно появляются.

3. Блок " Наш офис и шоу-рум в Москве". Тот же эффект появления, что и

в блоке " Изделия из природного камня". Три фотографии, из центра экрана.

4. В блоке " Скидка 10% на все виды изделий" есть форма захвата (телефон,

почта, имя). При заполнении того, или иного поля, необходимо

визуальное подтверждение выполненного действия. В данном случае,

зеленая галочка, если поле заполненно, красный крестик, если

поле не заполнено, а оно обязательно.

ссылка на файл png https://yadi.sk/i/1qZDGpgJjv6L4

Если сработаем быстро, качественно и по деньгам устроит - будем постоянно с Вами работать

+Сделать якорные ссылки для меню. Пример: как на cherepi4ka.ru