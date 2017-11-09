InnaShaimina

Инна Шаймина InnaShaimina

 
31 годРоссия/Хабаровск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Тестирование программного обеспечения, веб-сайтов. Кастомизация Wordpress сайтов, наполнение контентом

- В тестировании более 4 лет

- Знание методологий тестирования 

- Опыт подготовки различных типов документации процедуры тестирования

- Опыт работы с трекинговыми системами (Redmine, YouTrack, Trello)

-опыт кастомизации сайтов на Wordpress

WordPressСайт на WordPressRedmine
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Наполнить сайт контетом WordPress
Очень круто. Быстро. Без лишних вопросов. Во всём сама разобралась.
Рекомендую работодателя. Четко ставит задачи, по дополнительным вопросам всегда вовремя отвечает. При необходимости предоставляет все нужные доп.материалы. Оплата в срок
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Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга