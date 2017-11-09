Тестирование программного обеспечения, веб-сайтов. Кастомизация Wordpress сайтов, наполнение контентом
- В тестировании более 4 лет
- Знание методологий тестирования
- Опыт подготовки различных типов документации процедуры тестирования
- Опыт работы с трекинговыми системами (Redmine, YouTrack, Trello)
-опыт кастомизации сайтов на Wordpress
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Очень круто. Быстро. Без лишних вопросов. Во всём сама разобралась.
Ответный отзыв
Рекомендую работодателя. Четко ставит задачи, по дополнительным вопросам всегда вовремя отвечает. При необходимости предоставляет все нужные доп.материалы. Оплата в срок
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга