neat1171

Марченко neat1171

 
45 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разместить ссылки на форумах

    [b]Задача:[/b] Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов. [b]Требования:[/b] - в день необходимо размещать не более 5 ссылок - на каждом форуме необходимо использовать отдельный ник (список для выбора предоставим ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг на форумах

    Необходимо создать и прокачать  по 2 аккаунта на каждом из 50 форумов (автомобильная тематика) в течение 2 месяцев. Список форумов будет предоставлен дополнительно. Требования: [list][*]полностью оформленные профили (аватар и т.п.) [*]разные ники на всех форумах[*]60 сообщений для аккаунта [*]минимум 1 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$130
10 баллов
4 года назад
Парсер категорий на сайте
Все отлично, максимальные оценки!
Отличная работа, все выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв