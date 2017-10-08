[b]Задача:[/b] Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов. [b]Требования:[/b] - в день необходимо размещать не более 5 ссылок - на каждом форуме необходимо использовать отдельный ник (список для выбора предоставим ...