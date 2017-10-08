Необходимо пропарсить каталог названий "марка авто" > "модель" > "модификации" на сайте avto . pro . Результат необходим в mysql. Схему таблиц предоставлю исполнителю.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
[b]Задача:[/b] Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов. [b]Требования:[/b] - в день необходимо размещать не более 5 ссылок - на каждом форуме необходимо использовать отдельный ник (список для выбора предоставим ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать и прокачать по 2 аккаунта на каждом из 50 форумов (автомобильная тематика) в течение 2 месяцев. Список форумов будет предоставлен дополнительно. Требования: [list][*]полностью оформленные профили (аватар и т.п.) [*]разные ники на всех форумах[*]60 сообщений для аккаунта [*]минимум 1 ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$130
10 баллов
4 года назад
Все отлично, максимальные оценки!
Ответный отзыв
Отличная работа, все выполнено быстро и качественно.