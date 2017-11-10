Найти сайт на картинке

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки243 просмотра

Добрый день!

Необходимо найти сайт на картинке - сайт

вопрос - нужно найти сайт на картинке

ответ - да. сайт на картинке нужно найти)

Скро - 1 день

Оплата - договорная

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оформление статей картинками и видео

    Нужен человек для оформления  статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) - проставление HTML тегов (Параграфов ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить 10 статей на английском языке

    Нужен контент менеджер для оформления 10 статей на английском языке. Все статьи будут иметь подобный вид https://goo.gl/f9kQHw. Вам будет нужно: выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);сделать таблицу;вставить ссылки и видео;наложить водяные знаки ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенос товаров в ВК

    Нужно перенести все товары из одной группы в другую группу во вконтакте. Не нужно создавать альбомы. Именно перенос товаров! Если можете помочь – то пишите мне на страницу вк .

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заполнение форм страхового калькулятора из Excel таблицы

    $100

    Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение развлекательного сайта и страницы на Facebook (для девушек)

    Здравствуйте! Нужно наполнение сайта и страницы наFacebook. Вакансия только для девушек.  Заказ сдельный на несколько дней. Обсудим. Требуется: 1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (вдень нужно добавлять на ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Контент-менеджер (2-3 часа в день) для ведения группы в FaceBook

    $90

    Ищу ответственную, работоспособную девушку на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики! Приветствуется креативный подход к работе. Задачи: 1) Искать популярные подходящие статьи (делается с помощью одного сервиса – ничего ...

    WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить ссылки на форумах

    Задача: Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов. Требования: - в день необходимо размещать не более 5 ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта TYPO3

    $30

    Необхоидмо: 1) ДОбавить новость и фото 2) Убрать новости Детали в документе по ссылке https://docs.google.com/document/d/1U3qYeWgv0xh8v82023k_d1idRWj3YW9UsL_AYCzao-o/edit?usp=sharing Друзья, те кто никогда не пользовался CMS TYPO3 лучше сначала почитайте ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование карточек товаров

    Необходимо заполнить карточки товаров стоимостью от 10 000 руб.  Записывайте ID товара, который отредактировали.  Если возникают вопросы, то записывайте и потом высылайте скопом.  Переходите к следующей карточке. Перед началом работы ознакомьтесь ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад