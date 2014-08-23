Опытный копирайтер. Пишу грамотные, интересные, информативные, 100% уникаль

Опытный копирайтер. Пишу грамотные, интересные, информативные, 100% уникальные тексты. Количество знаков не пугает, люблю разные темы, пишу быстро и сдаю работы в оговоренные сроки, "не пропадаю".