Разработка КД на рамочный гидравлический пресс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт8 заявок741 просмотр

Требуется выполнить КД (сборки, спецификации, деталировка) на рамочный гидравлический пресс.

В качестве аналога выбирается советский р-337.

Пример желаемого - http://www.gidropress.ru/u1671-100

Усилие на штоке 100/1000 (тс/кН). Ход штока 300 мм с гидро реверсом.

Есть паспорт на советский пресс - могу отправить.

Желаемые габаритные размеры пришлю исполнителю.

Выполнить расчет на прочность рамы.

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janckers
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