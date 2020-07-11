Подготовить конструкторскую документацию для различных видов мебели, предоставлю со своей стороны : 1. Эскизы изделий. 2. Габаритные размеры . 3. Информацию о материале и фурнитуре. 4. Образец, пример как это примерно ...
Расчет на прочность контейнеров 20 и 40 футов
Условия эксплуатации при термообработке:
1. Температура до 250 градусов
2. Избыточное давление до 1,5 атм
3. Вакуумирование до 0,5 атм
4. Очень агрессивная среда.
5. Перед началом эксплуатации, производятся следующие мероприятия:
-герметизация собственно самого контейнера
-создание внутреннего герметичного контура из нержавеющей стали AISI 304 для защиты корпуса от агрессии среды.
Вопросы:
-Выдержит ли сам по себе контейнер в первозданном виде с учетом герметизации разрежение до 0,5 атм и избыточное давление до 1,5 атм.?
-Если перепад в +/- 0,5 атм непосилен для исходного контейнера, то какие величины разрежения, избыточного давления допустимы?
-Есть ли смысл применять контейнеры в качестве основы корпуса для вакуумных камер, где разрежение должно достигать 0,1 атм или правильнее просчитать ореберение и корпус с самого начала?
Срок и стоимость обсуждаются.
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