Расчет на прочность контейнеров 20 и 40 футов

Условия эксплуатации при термообработке:

1. Температура до 250 градусов

2. Избыточное давление до 1,5 атм

3. Вакуумирование до 0,5 атм

4. Очень агрессивная среда.

5. Перед началом эксплуатации, производятся следующие мероприятия:

-герметизация собственно самого контейнера

-создание внутреннего герметичного контура из нержавеющей стали AISI 304 для защиты корпуса от агрессии среды.

Вопросы:

-Выдержит ли сам по себе контейнер в первозданном виде с учетом герметизации разрежение до 0,5 атм и избыточное давление до 1,5 атм.?

-Если перепад в +/- 0,5 атм непосилен для исходного контейнера, то какие величины разрежения, избыточного давления допустимы?

-Есть ли смысл применять контейнеры в качестве основы корпуса для вакуумных камер, где разрежение должно достигать 0,1 атм или правильнее просчитать ореберение и корпус с самого начала?

Срок и стоимость обсуждаются.