Нужен чертёж такой Коробки, так же нужен 1-2 дизайна этой Коробки, где отрывающаяся часть написать: Тяни в центре написать: С Днём рождения! С др!
Начертить 11 чертежей
можно в программе, срок до 14.07
Заявки фрилансеров
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