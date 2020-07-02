Разработать сметную документацию для Смирныховской ЦРБ

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт3 заявки521 просмотр

подробности в лс

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
50 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отчёт по техническому обследованию здания по имеющимся исходным данным

    Нами выполнены полевые работы по объекту. Необходимо сделать камералку, написать отчёт с текстовой, графической частью (чертежи) и расчётами. В качестве исходных данных выдадим: Видео запись; фото; черновики (от руки) замеры плана, фасадов, комментарии к ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать раздел ИОС2,3 для коттеджа стадия Р

    ИОС2,3 Запроектировать систему внутреннего водоснабжения коттеджа 1,2.этажа - два туалета кухня,здание стоит на сваях.- канализацию с кухни можно провести под зданием в сторону санузла.- водоснабжение ХВС центральные.- ГВС от котла- Канализация выход в септик 10м3 в ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа над Чертежом (трубо и металлообработка)

    Задача: Перечертить чертеж в соответствующем графическом редакторе. Редакция должна проводиться под указания. Необходимо чертежное обрамление. Пример чертежа. Небольшая вырезка из общей схемы, чтобы иметь общее представление, с чем потребуется работать. Оплата: Исполнитель называет/предлагает цену. ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать модель пирамиды в 3D

    Необходимо нарисовать модель пирамиды по заданным параметрам для использования в дальнейшем как схемы-иллюстрации для психологического тренинга с возможностью дальнейшей печати (jpg, png).

    Чертежи и Схемы21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать чертеж беседки

    Необходимо выполнить чертеж оперативно. Информацию отправляю в личку, почту. Оставляете заявку с фразой "нужны подробности" - высылаю задание.Оцениваете, проставляете предварительную стоимость.Далее с заинтересовавшим исполнителем обсуждаем детали.Ставите окончательную стоимость.Делаю предоплату (размер обсуждается, возможна поэтапная оплата).Работаем. ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Чертёж тела в перспективе с тенью

    Контрольная работа по начертательной геометрии. Нужно сделать хотя бы в общих линиях в течение 1часа (±15 мин). Перспектива в одну точку схода "методом архитектора"; Тень на эпюре и ортогональном чертеже. Пример исходника ниже. Есть ещё ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад