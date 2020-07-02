Нами выполнены полевые работы по объекту. Необходимо сделать камералку, написать отчёт с текстовой, графической частью (чертежи) и расчётами. В качестве исходных данных выдадим: Видео запись; фото; черновики (от руки) замеры плана, фасадов, комментарии к ...
Разработать сметную документацию для Смирныховской ЦРБ
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