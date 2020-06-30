Разработать раздел ИОС2,3 для коттеджа стадия Р

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки446 просмотров

ИОС2,3 Запроектировать систему внутреннего водоснабжения коттеджа 1,2.этажа - два туалета кухня,здание стоит на сваях.- канализацию с кухни можно провести под зданием в сторону санузла.- водоснабжение ХВС центральные.- ГВС от котла- Канализация выход в септик 10м3 в районе туалета (септик не разрабатывается)- все потребители должны иметь запорную арматуру.

5 лет назад
guest_15892653427438
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марат
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад