Откорректировать чертеж автокад

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Закрыт2 заявки239 просмотров

Дан чертеж бассейна. Изменить несколько размеров. 

AutoCAD
5 лет назад
mnogosnega
Игорь 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад