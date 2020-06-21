Необходимо сделать чертеж детали с примера

Необходимо выполнить учебные чертежи по готовым образцам (образцы в компасе). Все расчеты есть. Суть задачи - планировка транспортного цеха и зоны ТО (3 листа), включая посты ТО, ТР, ЕО. Сроки - завтра вечер (24.06.20).