Необходимо сделать чертеж детали с примера

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Закрыт11 заявок432 просмотра

Чертеж необходимо сделать в автокаде, три вида главный, слева, сверху и возможно эскиз (с согласованием).

AutoCAD
5 лет назад
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