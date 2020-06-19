Дано: 1) План помещения в формате .dwg 2) Распечатанный план помещения с нанесенным на него от руки: - слаботочным оборудованием (интернет розетки/видеокамеры/акустические системы) - кабельными трассами - привязками и ...
Гибочные чертежи
Сделать гибочные чертежи (dxf, pdf) по моделям из КОМПАС 3D V18.1 Home
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