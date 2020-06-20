Нужен чертеж металлоформы железобетонных изделий (Прикромочный лоток)

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Закрыт8 заявок594 просмотра

Нужен чертеж металлоформы Прикромочного лотка на 6шт.

образцы готового изделия и фото похожей формы приложены.

желательно что бы в форме было два ряда по 3 шт. 

 

5 лет назад
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