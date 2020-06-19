Модель лесницы

$50
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  2. Чертежи и Схемы
Закрыт8 заявок642 просмотра

Требуются модель лесницы и чертежи для производства

Срок 5 дней

Обратить внимание, правило чертёжа "Rules for stair design"

Пример жилаемого результата "Example"

Конструкцеонный чертеж по котораму  должна быть выполнена работа "Yair Star Stairs Project " , с этоге файло бпать только ход конструкции .

Все размеры брать с 3д модели "Base"

И предоставлены примеры лесниц 1го и 2го этажа 

5 лет назад
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