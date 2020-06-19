Чертеж а4 компас

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Завершен2 заявки367 просмотров

начертить чертеж в компасе как на картинке на а4 . Размеры не важны, главное чтобы было похоже

5 лет назад
guest_1592549234798
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ivan210800
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Исполнитель пообещал сделать раньше срока, сделал как обещал. Учел просьбы по корректировке, сделанные после оформления заказа. Ответил на возникшие у меня вопросы. С удовольствием воспользуюсь его помощью снова.
Під час виконання завдання, заказчик предоставив додаткову інфомацію при першій потербності. Рекомендую

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Михаил
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ivan210800
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад