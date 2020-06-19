Чертеж планировки транспортного цеха

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Необходимо выполнить учебные чертежи по готовым образцам (образцы в компасе). Все расчеты есть. Суть задачи - планировка транспортного цеха и зоны ТО (3 листа), включая посты ТО, ТР, ЕО. Сроки - завтра вечер (24.06.20).

5 лет назад
guest_15928789827423
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
51 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад