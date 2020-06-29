Разработать чертеж беседки

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Завершен9 заявок410 просмотров

Необходимо выполнить чертеж оперативно.

Информацию отправляю в личку, почту.

  • Оставляете заявку с фразой "нужны подробности" - высылаю задание.
  • Оцениваете, проставляете предварительную стоимость.
  • Далее с заинтересовавшим исполнителем обсуждаем детали.
  • Ставите окончательную стоимость.
  • Делаю предоплату (размер обсуждается, возможна поэтапная оплата).
  • Работаем. Показываем промежуточные результаты.
  • Оплачиваю остаток.
  • Получаю окончательный результат.
Плюсом будет возможность получения расчетов по снеговой, ветровой нагрузке допустимой для данных конструкций.

Требуется исполнитель ответственный, готовый продолжить сотрудничество после данной работы.

5 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Onishkoserg1982
Сергей 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Onishkoserg1982
Сергей 
46 лет
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Имирлан
 
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