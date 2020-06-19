Чертёж тела в перспективе с тенью

Контрольная работа по начертательной геометрии. Нужно сделать хотя бы в общих линиях в течение 1часа (±15 мин). Перспектива в одну точку схода "методом архитектора"; Тень на эпюре и ортогональном чертеже. Пример исходника ниже. Есть ещё вариант просто консультации по выполнению. Что-то вроде... Я делаю, а кто-то проверяет, то ли мракобесие я творю. 200 рублей. Если прям очень разбираетесь в теме то и 500.