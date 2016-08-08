mnogosnega

Дан чертеж бассейна. Изменить несколько размеров.
Действие аккаунта приостановлено!
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$2
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен план сауны и хамама. Желательно специалист с опытом именно подобных чертежей.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно начертить несколько чертежей по эскизам, то есть просто грамотно оформить. Чертежи - подпорной стены и бассейна. Всего 3-4 листа.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Подготовка коммерческих текстов для сайта по продаже бассейнов, подробности при личной переписке. Название проекту дадите сами.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Подготовка коммерческих текстов для сайта по продаже бассейнов, подробности при личной переписке.Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $140
Необходимо подготовить продающие тексты для категорий сайта по продаже бассейнов.Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Существует дизайн лендинг пейдж. Необходима верстка.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать текст лендинга для фирмы, занимающейся строительством. Детальное ТЗ по скайпу.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создание лендинг пейдж для строительной компании.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик, всё чётко объяснил, оплату не задерживал, рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро и удобно. Я доволен. Спасибо за работу!
$20
10 баллов
8 лет назад
Ответственный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата раньше срока. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все, что запросил - выполнено. Появившиеся изменения внес быстро и без вопросов. Спасибо за работу!
$100
10 баллов
8 лет назад
С Игорем работать всегда приятно! Рекомендую его по всем параметрам: порядочность, коммуникабельность, ответственное отношение, своевременная оплата и всегда интересные проекты. Благодарю за доверие)
Ответный отзыв
Не в первый раз рекомендую Ольгу, как грамотного специалиста. Спасибо! Все по делу!
$140
10 баллов
8 лет назад
Очередное плодотворное сотрудничество, за которое я хочу сказать Игорю большое спасибо. Рекомендую заказчика остальным исполнителям и буду рада помочь ему с новым проектом!
Ответный отзыв
Все получилось и я доволен. Рекомендую смело исполнителя. Спасибо.
$280
10 баллов
9 лет назад
Игорь отличный заказчик, четко сформулировал задание, оперативно перевел деньги. Не придирался, спрашивал советы как лучше решить тот или иной вопрос. Всем рекомендую :)
Ответный отзыв
Спасибо Артему за работу. Все отлично!