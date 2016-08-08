mnogosnega

Игорь mnogosnega

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

milan4ik7
Кирилл 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Сауна
Отличный заказчик, всё чётко объяснил, оплату не задерживал, рекомендую!
Быстро и удобно. Я доволен. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
BlackZhek
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Строительные чертежи
Ответственный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата раньше срока. Рекомендую.
Все, что запросил - выполнено. Появившиеся изменения внес быстро и без вопросов. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Коммерческие тексты.
С Игорем работать всегда приятно! Рекомендую его по всем параметрам: порядочность, коммуникабельность, ответственное отношение, своевременная оплата и всегда интересные проекты. Благодарю за доверие)
Не в первый раз рекомендую Ольгу, как грамотного специалиста. Спасибо! Все по делу!
Ответный отзыв
Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Продающие тексты для сайта
Очередное плодотворное сотрудничество, за которое я хочу сказать Игорю большое спасибо. Рекомендую заказчика остальным исполнителям и буду рада помочь ему с новым проектом!
Все получилось и я доволен. Рекомендую смело исполнителя. Спасибо.
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
$280
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинг пейдж.
Игорь отличный заказчик, четко сформулировал задание, оперативно перевел деньги. Не придирался, спрашивал советы как лучше решить тот или иной вопрос. Всем рекомендую :)
Спасибо Артему за работу. Все отлично!
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