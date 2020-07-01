Нами выполнены полевые работы по объекту. Необходимо сделать камералку, написать отчёт с текстовой, графической частью (чертежи) и расчётами. В качестве исходных данных выдадим: Видео запись; фото; черновики (от руки) замеры плана, фасадов, комментарии к ...
Работа над Чертежом (трубо и металлообработка)
Задача: Перечертить чертеж в соответствующем графическом редакторе. Редакция должна проводиться под указания. Необходимо чертежное обрамление. Пример чертежа. Небольшая вырезка из общей схемы, чтобы иметь общее представление, с чем потребуется работать.
Оплата: Исполнитель называет/предлагает цену.
Контакты: Крайне желательнен постоянный контакт между заказчиком и исполнителем на протяжении всей работы над чертежом: либо через чат, либо через почту, либо через прямые звонки/созвон в скайпе.
При удовлетворительной работе исполнитель может рассчитывать на постоянное сотрудничество.
С уважением, Валерия.
Заявки фрилансеров
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