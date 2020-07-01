Работа над Чертежом (трубо и металлообработка)

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт6 заявок494 просмотра

Задача: Перечертить чертеж в соответствующем графическом редакторе. Редакция должна проводиться под указания. Необходимо чертежное обрамление. Пример чертежа. Небольшая вырезка из общей схемы, чтобы иметь общее представление, с чем потребуется работать.

Оплата: Исполнитель называет/предлагает цену.

Контакты: Крайне желательнен постоянный контакт между заказчиком и исполнителем на протяжении всей работы над чертежом: либо через чат, либо через почту, либо через прямые звонки/созвон в скайпе.

При удовлетворительной работе исполнитель может рассчитывать на постоянное сотрудничество.

С уважением, Валерия.

5 лет назад
olibeniron
Валерия 
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