Отчёт по техническому обследованию здания по имеющимся исходным данным

Нами выполнены полевые работы по объекту. Необходимо сделать камералку, написать отчёт с текстовой, графической частью (чертежи) и расчётами. В качестве исходных данных выдадим:

Видео запись; фото; черновики (от руки) замеры плана, фасадов, комментарии к конструкциям и прочее; геодезические измерения прогибов и отклонений; архивные чертежи (фото); предыдущее обследование (фото отчета); показания приборов (ИПС, УКС, ПОС)

Во вложении вся необходимая на первичном этапе

Обязательные требования

- Работаем по нашему формату, ниже ссылка на образец типового отчета в формате Архикада.

- По ГОСТам и стандартам Республики Казахстан.

Бюджет в районе от 40 до 70 тыс. рублей, просим при заинтересованности написать ваши контакты

Образец нашего отчёта по ссылке:

Том 1 - https://cloud.mail.ru/public/EGpQ/43WbMMjuo

Том 2 - https://cloud.mail.ru/public/5DZw/Mhw6PSYQx

Имеется постоянный объем работы. Если договоримся и сработаемся, то будут и другие объекты в дальнейшем