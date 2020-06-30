Дан чертеж бассейна. Изменить несколько размеров.
Отчёт по техническому обследованию здания по имеющимся исходным данным
Нами выполнены полевые работы по объекту. Необходимо сделать камералку, написать отчёт с текстовой, графической частью (чертежи) и расчётами. В качестве исходных данных выдадим:
Видео запись; фото; черновики (от руки) замеры плана, фасадов, комментарии к конструкциям и прочее; геодезические измерения прогибов и отклонений; архивные чертежи (фото); предыдущее обследование (фото отчета); показания приборов (ИПС, УКС, ПОС)
Во вложении вся необходимая на первичном этапе
Обязательные требования
- Работаем по нашему формату, ниже ссылка на образец типового отчета в формате Архикада.
- По ГОСТам и стандартам Республики Казахстан.
Бюджет в районе от 40 до 70 тыс. рублей, просим при заинтересованности написать ваши контакты
Образец нашего отчёта по ссылке:
Том 1 - https://cloud.mail.ru/public/EGpQ/43WbMMjuo
Том 2 - https://cloud.mail.ru/public/5DZw/Mhw6PSYQx
Имеется постоянный объем работы. Если договоримся и сработаемся, то будут и другие объекты в дальнейшем
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить чертеж оперативно. Информацию отправляю в личку, почту. Оставляете заявку с фразой "нужны подробности" - высылаю задание.Оцениваете, проставляете предварительную стоимость.Далее с заинтересовавшим исполнителем обсуждаем детали.Ставите окончательную стоимость.Делаю предоплату (размер обсуждается, возможна поэтапная оплата).Работаем. ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен до 19:00 26 июняЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Чертеж необходимо сделать в автокаде, три вида главный, слева, сверху и возможно эскиз (с согласованием).Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить учебные чертежи по готовым образцам (образцы в компасе). Все расчеты есть. Суть задачи - планировка транспортного цеха и зоны ТО (3 листа), включая посты ТО, ТР, ЕО. Сроки - завтра вечер (24.06.20).Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Контрольная работа по начертательной геометрии. Нужно сделать хотя бы в общих линиях в течение 1часа (±15 мин). Перспектива в одну точку схода "методом архитектора"; Тень на эпюре и ортогональном чертеже. Пример исходника ниже. Есть ещё ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать гибочные чертежи (dxf, pdf) по моделям из КОМПАС 3D V18.1 HomeЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен чертеж металлоформы Прикромочного лотка на 6шт. образцы готового изделия и фото похожей формы приложены. желательно что бы в форме было два ряда по 3 шт.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт5 лет назад