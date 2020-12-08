Требуется выполнить отчет по техническому обследованию здания цеха Все исходные данные, графическая часть отчета будет предоставлена генподрядчиком. От специалиста требуется составить заключение на основе исходных данных и записи сопровождения описания дефектов.
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Готовим амбициозный стартап - разработка веб-площадки. Детали в приватном обсуждении. Требуется проектный менеджер для полного ведения данных работ. Писать в telegram - t.me/excore или в ЛС на сайте. Обязательные требования1. Иметь опыт управления проектами и командой2. Понимание ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад