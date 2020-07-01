Ищем инженера-проектировщика-расчётчика ПГС

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Закрыт4 заявки544 просмотра

Проектирование/проверка проекта металлоконструкций, сбор и расчёт нагрузок.

Работа в AutoCad, Лира и т. д

Оформление документации по ГОСТ

AutoCAD
5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад