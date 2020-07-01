Ищем инженера-проектировщика-расчётчика ПГС

Контрольная работа по начертательной геометрии. Нужно сделать хотя бы в общих линиях в течение 1часа (±15 мин). Перспектива в одну точку схода "методом архитектора"; Тень на эпюре и ортогональном чертеже. Пример исходника ниже. Есть ещё ...