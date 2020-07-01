Нарисовать модель пирамиды в 3D

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Закрыт21 заявка585 просмотров

Необходимо нарисовать модель пирамиды по заданным параметрам для использования в дальнейшем как схемы-иллюстрации для психологического тренинга с возможностью дальнейшей печати (jpg, png).

5 лет назад
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