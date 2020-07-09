Необходимо сделать PCB по схеме

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Завершен2 заявки437 просмотров

Необходимо развести PCB по схеме с заданным положением элементов, GPIO можно менять местами, но так чтобы было логично и была какая-то последовательность

всё находится в редакторе easyeda, исполнителю могу скинуть в их формате

5 лет назад
Sensirex
38 лет
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

sbabinsky
63 года
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2 дня назад
5 лет назад
$14
1 день
Escrow
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Виктор
 
56 лет
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5 лет назад
sbabinsky
63 года
12 лет в сервисе
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