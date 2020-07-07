Создать чертеж по 3D модели.

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Закрыт26 заявок713 просмотров

Добрый день.

Есть две 3D модели шестеренок. Нужно их превратить в два чертежа, по которым можно будет изготовить эти детали. В приложении картинка с одной из моделей для примера.

5 лет назад
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