Нами выполнены полевые работы по объекту. Необходимо сделать камералку, написать отчёт с текстовой, графической частью (чертежи) и расчётами. В качестве исходных данных выдадим: Видео запись; фото; черновики (от руки) замеры плана, фасадов, комментарии к ...
Отчёт по промышленной безопасности
Есть готовый отчёт по грп Пески, его нужно переделать на грп кашира, данные по грп кашира скину по ссылке, нужно обновить все данные, в аутокад в схемах исправить даты и фамилии один отчёт 500 рублей, если первый будет выполнен в срок то будет заказ на отчёты в количестве более 100, напишите почту куда можно скинуть файлы
Заявки фрилансеров
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