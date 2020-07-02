Отчёт по промышленной безопасности

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Закрыт2 заявки438 просмотров

Есть готовый отчёт по грп Пески, его нужно переделать на грп кашира, данные по грп кашира скину по ссылке, нужно обновить все данные, в аутокад в схемах исправить даты и фамилии один отчёт 500 рублей, если первый будет выполнен в срок то будет заказ на отчёты в количестве более 100, напишите почту куда можно скинуть файлы

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