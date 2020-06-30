Создание схем в bizagi

ИОС2,3 Запроектировать систему внутреннего водоснабжения коттеджа 1,2.этажа - два туалета кухня,здание стоит на сваях.- канализацию с кухни можно провести под зданием в сторону санузла.- водоснабжение ХВС центральные.- ГВС от котла- Канализация выход в септик 10м3 в ...